Başaşhir- Alanyaspor maçının ilk on birleri belli oldu
Süper Lig Cemil Usta Sezonun 27.Haftasında oynanacak olan Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor maçının ilk on birleri belli oldu.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Lige verilen uzun aradan önce oynadığı son 7 maçı kaybetmeyen Medipol Başakşehir, bu dönemde 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 53 puanla zirveye ortak olmuştu.
Medipol Başakşehir, haftaya aynı puana sahip olduğu Trabzonspor'un averajla gerisinde ikinci sırada giriyor.
MÜCADELENİN İLK ON BİRLERİ
Medipol Başakşehir: Mert Günok,Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Crivelli,Demba Ba.
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Salih Uçan,Efecan,Bakasetas,Fernandes, Papis Cisse.
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