Karantina sürelerinin dolmasına 3 saat kala araçlarında polise yakalandılarFatih Terim'den "Her şey yolunda" paylaşımı!Airbus hangi ülkenin? Airbus kimin?Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile ayrıldıklarını açıkladı!Hadise saçlarını kısacık kestirdi! İşte Hadise'nin son hali2020 yılında Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sıfır arabalarGelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 27 Ekim SalıAnavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Başbakan Yardımcısı canlı yayında sinek yutunca sosyal medyada alay konusu olduKamu bankalarından KOBİlere müjde: 100 bin liraya kadar destek kredisi
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Başbakan Yardımcısı canlı yayında sinek yutunca sosyal medyada alay konusu oldu

Başbakan Yardımcısı canlı yayında sinek yutunca sosyal medyada alay konusu oldu

Avustralya'da Queensland eyaletinin Başbakan Yardımcısı Steven Miles, canlı yayında yanağına konan sineği yuttu. Basın mensuplarının saniye saniye kayıt altına aldığı anlar sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Başbakanın sineği yuttuğu anlar izlenme rekoru kırdı.

Avustralya'da Queensland eyaletinin Başbakan Yardımcısı Steven Miles'in basın toplantısında başına gelen bu kadarı da olmaz dedirtti. Miles toplantıda herkesin içinde kazara "sinek" yuttu. O anların videosu sosyal medyaya düşünce Başbakan Twitter kullanıcılarının hedefi oldu.

TÜM KAMERALAR ONU ÇEKİYORDU

Avustralya’da Queensland eyaletinin Başbakan Yardımcısı Steven Miles basın toplantısında konuştuğu talihsiz bir kaza geçirdi. Miles, basın mensuplarına koronavirüs (Covid-19) ile ilgili yeni tedbirlere ilişkin kamerların karşısına geçti.

Kameraların kayıtta olduğu o anda yanağına yakalaşan sineği fark eden Miles, dudağını oynatmasıyla sineği yuttu. Görüntüler sosyal medyadan yayınlandı.

Başbakan Yardımcısı canlı yayında sinek yutunca sosyal medyada alay konusu oldu

RAKİP PARTİNİN TARAFTARLARININ DİLİNE DÜŞTÜ

Miles'in rakip partisi LNP taraftarı binlerce kişi Miles ile sosyal medya üzerinden dalga geçerken, görüntülerin video efekti olduğu da iddia edildi. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT