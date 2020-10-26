Başbakan Yardımcısı canlı yayında sinek yutunca sosyal medyada alay konusu oldu

Avustralya'da Queensland eyaletinin Başbakan Yardımcısı Steven Miles'in basın toplantısında başına gelen bu kadarı da olmaz dedirtti. Miles toplantıda herkesin içinde kazara "sinek" yuttu. O anların videosu sosyal medyaya düşünce Başbakan Twitter kullanıcılarının hedefi oldu.

TÜM KAMERALAR ONU ÇEKİYORDU

Avustralya’da Queensland eyaletinin Başbakan Yardımcısı Steven Miles basın toplantısında konuştuğu talihsiz bir kaza geçirdi. Miles, basın mensuplarına koronavirüs (Covid-19) ile ilgili yeni tedbirlere ilişkin kamerların karşısına geçti.

Kameraların kayıtta olduğu o anda yanağına yakalaşan sineği fark eden Miles, dudağını oynatmasıyla sineği yuttu. Görüntüler sosyal medyadan yayınlandı.

RAKİP PARTİNİN TARAFTARLARININ DİLİNE DÜŞTÜ

Miles'in rakip partisi LNP taraftarı binlerce kişi Miles ile sosyal medya üzerinden dalga geçerken, görüntülerin video efekti olduğu da iddia edildi.