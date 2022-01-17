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Başbuğ ne demek, TDK'ya göre Başbuğ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Başbuğ kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Başbuğ ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Başbuğ nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Başbuğ kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Başbuğ ne demek, TDK'ya göre Başbuğ kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Başbuğ ne demek? Başbuğ TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi başbuğ kelimesi. Peki başbuğ ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre başbuğ nedir, başbuğ kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BAŞBUĞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Başbuğ kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre başbuğ kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eski Türklerde baş, başkan, komutan
- Osmanlı Devleti'nde savaş zamanı başka birliklerden ayrılıp bir araya getirilerek oluşturulan birliğin veya milis güçlerinin komutanı

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