Başdeğirmen: "Devlete vergi borcu olmayan bir belediyeyiz"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Yaklaşık 13 milyon lira Maliyeye olan borcumuz, 11 milyon lirada sosyal güvenlik kurumuna olan borcumuzu ön plana aldık ve 24 milyon liralık bir borcu anında "en önemli görevimiz budur" diye düşünerek ödedik ve devlete vergi borcu olmayan bir belediye haline geldik" dedi.

Vergi Haftası dolayısıyla Isparta Defterdarı Nazım Kaya ve beraberindeki heyet Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Defterdar Kaya, Başdeğirmen'e vergi borçlarında gösterdiği hassasiyetinden dolayı teşekkür ederken, Isparta Belediyesinin Türkiye'de vergi borcu olmayan nadir belediyelerden bir tanesi olduğunu söyledi. Vergi vermenin kutsal olduğunu söyleyen Başkan Başdeğirmen de, göreve gelmeleri ile birlikte 13 milyon liralık Maliyeye ve 11 milyon liralık da SGK olmak üzere toplam 24 milyon liralık bir borcu ödediklerini kaydederek, "Devlete vergi borcu olmayan bir belediye haline geldik" dedi. Vergi Haftası dolayısıyla Isparta Defterdarı Nazım Kaya ve beraberindeki heyet Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Isparta Defterdarı Nazım Kaya 1989 yılından buyana vergi haftasının kutlandığını bu kapsamda, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i de makamında ziyaret ettiklerini söyledi. Kaya, "Vergi Haftasında ilk sizleri ziyaret etmemizin nedenlerinden birisi de özellikle siz göreve geldikten sonra vergi borçlarında gösterdiğiniz hassasiyetinizden dolayı hem de vergi borçlarınızın olmamasından dolayı teşekkür ediyoruz. Vergi borçlarının ödenmesi konusunda gösterdiğiniz hassasiyete çok teşekkür ediyorum. Şu anda iddia ediyorum Türkiye'de vergi borcu olmayan nadir belediyelerden bir tanesi sizsiniz. Bu sizin devlete artı defterdarlığa bakış açınızdan kaynaklanıyor" diye belirtti.

Verginin bu ülkenin olmazsa olmaz bir gerçeği olduğuna değinen Defterdar Nazım Kaya, "Biz vergi toplayacağız ki, ülkenin ulusal kaynaklarının daha çok vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile olmamız gerekiyor" şeklinde konuşurken, 2019'un cari yıl tahakkuk tahsilat oranının yüzde 88, diğer eski borçlarda dahil olmak üzere vergi tahakkuk tahsilat oranının da yüzde 99.6 olduğunu söyledi.

"Borcu olmayan bir belediye haline geldik"

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren ve Vergi Haftasını kutlayan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, "Belediye olarak bir vatandaş olarak yanınızda olduğumu söylemek istiyorum" ifadesinde bulundu.

Vergi vermenin kutsal olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Biz vergilerimizi ödemezsek devletimizin ayakta kalması mümkün değildir. 12 milyon 500 bin emeklimiz, 12 milyona yakın çalışanımızla ve genç bir nüfusla ülkemizin tüm giderlerini en iyi şekilde karşılayabilmek bizim ödediğimiz vergilerden sağlanıyor. Bunun bilincindeyiz" dedi.

Belediye başkanı olarak açılışına gittiği yerlerde öncelikle sağladığı istihdam ve ödediği vergiden dolayı iş yeri sahiplerine teşekkür ettiğini dile getiren Başdeğirmen, "O vergilerle bizim memleketimiz hizmet alıyor. Göreve geldiğimde ilk olarak müdürlerimize devlete olan borcumuzun ne olduğunu sordum. Önde olan bir kurum olarak bizler eğer örnek olamazsak, borçlarımızı ödemekte acele etmezsek, devletimize kambur olarak kalırsak, devletimizi güçlendirmemiz mümkün değil, o gücü bizim paylaşmamız da mümkün değil" şeklinde konuştu.

Devletin en önemli gelirlerinden birisinin vergi olduğuna dikkat çeken Başdeğirmen, "Verdiğimiz vergiler hem fakir fukaraya bir destek, hem çalışanlarımızın maaşları, sosyal istekleri, hem de sınırda görev yapan güvenlik güçlerimizin mermisi olarak geri dönüyor. Bizde bu bilinçle belediye görevine geldiğimiz andan itibaren borcumuzun ne olduğunu ve hepsini kapatmamız gerektiğini düşünerek, hesaplarımızı çıkardık. Yaklaşık 13 milyon lira Maliyeye olan borcumuz, 11 milyon lirada sosyal güvenlik kurumuna olan borcumuzu ön plana aldık ve 24 milyon liralık bir borcu anında "en önemli görevimiz budur" diye düşünerek ödedik ve devlete vergi borcu olmayan bir belediye haline geldik. Bizde bundan dolayı çok mutluyuz, gururluyuz" görüşlerinde bulundu.

Kaynak: İHA