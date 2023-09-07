Başdeğirmen, esnafa yeni otogar alanı ve kavşak çalışması hakkında bilgi verdi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Çünür Mahallesi İstanbul yolu üzeri ve yeni otogar bölgesindeki esnafla bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, esnafa yeni otogar alanı ve otogara giriş bölgesinde yapımına başlanan kavşak çalışmasıyla ilgili bilgi aktardı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnaf buluşmaları çerçevesinde Çünür Mahallesi İstanbul yolu üzeri ve yeni otogar bölgesindeki esnafla bir araya geldi. Esnaf buluşmasında belediye başkan yardımcıları, daire müdürlerinin yanı sıra Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek ve Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Kontrol Şefi Ahmet Öztürk de yer aldı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnaf buluşmalarını farklı mahallelerde gerçekleştirdiklerini, bu toplantılar sayesinde tüm esnaflarla istişarelerde bulunduklarını belirtti. Başkan Başdeğirmen, esnaf ve mahalle meclisi buluşmaları ile vatandaşlarla bir araya geldiklerini, istişareler halinde eksiklikleri gidermeye, doğru sonuca ulaşmaya çalıştıklarına değindi. Başkan Başdeğirmen, "Bugüne kadar yaptığımız toplantılarda çok güzel geri dönüşler aldık. Vatandaşlarımızın kafalarına takılan konular varsa onları öğrenme imkanları oldu. Mahallesinde yaşadıkları problemler varsa onları söylediler. Böylelikle o mahallenin problemlerine daha çok yaklaşmış olduk" dedi.

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Esnaf da söz alarak talep ve önerilerini Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e iletti. İstanbul yolu üzerinde esnaflık yaptığını belirten bir esnaf, köprülü kavşak projesinin kendi işyerlerini nasıl etkileyeceğini sordu. Yeni otogar bölgesinde inşaat çalışmaları başlayan kavşak projesiyle ilgili bilgi veren Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Kontrol Şefi Ahmet Öztürk, "Köprülü kavşak projemiz tam otogar mevkiinin olduğu kısımda altı açıklıklı bir üst geçit şeklinde olacak. Bu açıklıklar yaklaşık 30 metre. Toplamda 180 metrelik bir köprü olacak. Yüksekliği de 7-8 metre arasında değişiyor. Otogarın önünde kavşak bitim noktasında herhangi bir esnafımız yok. Ancak son ayaktan itibaren rakorda edebilmek için aşağıya yavaşça iniyoruz. Bu da 7-7,5 metreden yaklaşık yüzde 8 eğimle düşünürsek 100 metrelik bir kısmı kapsayacak. Yan yollar sayesinde hiçbir esnafımızın etkilenmeyeceğini düşünüyoruz. Köprü de esnafın olmadığı kısımda üstten geçecek. Şehir merkezi istikametinde sağda bir yan yolumuz var onun gibi solda da bir yan yol inşa edilecek. Üstten köprü geçecek alttan araçlar otogara giriş çıkış yapabilecek" ifadelerinde bulundu.

Kendilerinin talep ve önerilerini dinlemeye gelen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkürlerini ileten esnaf, "Biz yaptık oldu demeden gelip bizi bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Otogar açılış tarihimiz belli oldu mu? "dedi.

Başkan Başdeğirmen, otogar esnafının 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeni otogar için hazırlık yapmak istediklerini belirttiklerini, esnafın talebi üzerine 1 Ocak 2024 tarihinde yeni otogarın faaliyete geçmesini planladıklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)