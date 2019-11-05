Başdeğirmen’den Akkent’e sosyal tesis, Çünür’e piknik alanı ve pazaryeri müjdesi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Akkent'te bulunan 6 bin metrekarelik bölgenin sosyal tesisler programına alındığını müjdeledi. Başdeğirmen, Çünür Pazaryerinin üzerinin kapatılacağını, şehir merkezi, üniversite arasındaki Çünür istikametine gidecek yan yol yapımına başlanacağını, yolda bisiklet ve yürüyüş yolları oluşturulacağını da söyledi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Muhtarlar Toplantısının üçüncüsünü Akkent Mahallesinde gerçekleştirdi. Akkent Mahalle Muhtarı Bekir Çevikbaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında Akkent Mahallesi ile Çünür Mahallesinin sorunları istek, talep ve önerileri ele alındı. Toplantıya belediye meclisi üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Faruk Daşdöner de katıldı.

Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, muhtarlara yönelik yapılan toplantıların mahalleleri ve mahalle sakinleri açısından oldukça verimli olduğunu dile getirerek, "Bu toplantıların faydalarını görüyoruz. Başkanımız ve ekibi biz muhtarlarla yaptığı toplantıda aslında Isparta ile buluşmuş oluyor. Muhtarlarımız, bütün Isparta'mızın sorunlarını, dertlerini tek ağızdan bildirebiliyorlar. Bu aslında başkanımızın ve belediyemizin halkla buluşması oluyor. Muhtarlara önem verildiğini gören mahalle sakinlerimiz bizlere müracaat sayılarını arttırdı. Bundan sonra bize daha fazla görev düşüyor. Mahalle sakinlerimiz, "muhtarımız, başkanımıza yakın, bir şey söylediğimizde sorunumuza çözüm bulunuyor" düşüncesindeler. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Mahallelerimizin sorunlarını dile getiriyoruz, sorunların çözüldüğünde mahalle sakinlerimizin problemleri çözülmüş oluyor, biz muhtarlar da mutlu oluyoruz. Başkanımıza, yardımcılarına, daire müdürlerine mahallelerimizdeki sorunlara duyarlı davrandıkları ve sorunların giderilmesi, takibinde başkanımızın bu konular üzerinde titizlikle durmasından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"10 yıldır beklediğimiz birçok şey var"

Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş ise, kendilerine verilen oyların bilincinde olduklarını söyledi. Çevikbaş, "10 yıldır beklediğimiz birçok şey var. Mahallemizin sorunları ancak Isparta Belediyesine AK Partili bir başkan gelirse bizim mahallemizin sorunları çözülür. Onun için bugünkü toplantı bizim için çok önemli. Beklentilerimizin bir an önce yapılacağı umuduyla saygılar sunuyorum" ifadelerinde bulundu.

Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek de, "Çünür'ün eski sokaklarına doğalgaz verilemez denen yerlere abonelik işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu konuda başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Derebek, mahallelerinin istek ve taleplerini dile getirerek, belediyenin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, mahalleye kilit taşı döşemesinin yapıldığını, halk otobüsleri seferlerinin arttırıldığını, ek duraklar konduğunu kaydetti.

Bundan önce Ayazmana Mahallesinde yapılan ve Vatan, Sidre, Halıkent Mahallelerini kapsayan toplantıda gündeme getirilen istek ve sorunların yerine gelip gelmediği de masaya yatırıldı. Yine Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş ve Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek tarafından mahallerinin ihtiyaçlarına yönelik sunum yapıldı.

"Çünür Tepesini mesirelik alan haline getireceğiz"

Düzenlenen toplantılardan sonra geri dönüşlerin çok iyi olduğunu söyleyen Başdeğirmen, "Muhtarlarımızla yaptığımız görüşmelerde, taleplerin yerine getirildiği ve sorunların giderildiğini anlattılar. Bu toplantıların faydalı olduğunu gördük. Bu toplantıları devam ettirerek tüm mahallelerimizi konuşarak en iyiyi bulmaya çalışacağız" görüşlerinde bulundu.

Başdeğirmen Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş tarafından talep edilen Sosyal Tesis alanının 6 bin metrekarelik belediyeye ait bir alan olduğunu dile getirerek, "Burayı ilk etapta yapılacak olan sosyal tesisler programına alıyoruz, hayırlı olsun" müjdesini verdi.

Çünür Tepesi proje çalışmalarının devam ettiğini belirten Başdeğirmen, "Çünür Tepesini mesirelik alan haline getireceğiz. Güzel bir piknik alanı oluşturulacak. Çünür Pazaryerimizin üzerini kapatıyoruz. Kolçelik Kavşağı ile Çünür arasında kalan ve üniversite gidiş istikametinde bulunan yan yolun açılmasını sağlayacağız, bisiklet yolu ile yürüyüş yolu oluşturacağız" görüşlerinde bulundu.

Programda Akkent ve Çünür Mahallesinin sorunları ve yapılması gerekenler ele alınırken, diğer mahalle muhtarları da acil ihtiyaç ve talepleri hakkında bilgiler verdiler. Dile getirilen talep, istek ve öneriler ise başkan yardımcıları ve daire müdürleri tarafından tek tek not alındı.

Kaynak: İHA