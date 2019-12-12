Basel - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında Basel'e konuk olacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor'un ilk 11'i: Erce, Hosseini, Ivanildo, Serkan, Abdurrahim, Fıratcan, Abdulkadir, Doğan, Onazi, Avdijaj, Ekuban.

Basel'in ilk 11i: Omlin, Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Zuffi, Pululu, Cabral

BASEL TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TSİ 20.55'te başlayacak ve Saint Jakob-Park'ta oynanacak karşılaşmayı Makedonya Futbol Federasyonu hakemlerinden Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Dejan Jakimovksi. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR'UN AVRUPA'DA 135. MAÇI

Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 135. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 134 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 50 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 181 gol gördü. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan bordo-mavililer, grupta oynadığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Grupta 1 puanla son sırada yer alan ve bir üst tura çıkma şansı bulunmayan Trabzonspor, Basel ile sahasında oynadığı ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrılarak tek puanını elde etmişti. Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 86, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.

UEFA'DA 87. MAÇINA ÇIKACAK

Trabzonspor, Basel ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 87. maçına çıkacak. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 86 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 31 maçta ise yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 116 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 117 gol gördü.

SAKAT OYUNCULAR

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman dün gerçekleştirilen basın toplantısında sakatlar hakkında şu bilgileri verdi: "Trabzon'da sakatlıkları nedeniyle bıraktığım Novak, Pereira ve hafif rahatsızlıkları olan Kamil ve Daniel'in dışındaki oyuncular Sosa, Obi Mikel, Nwakaeme ve Sörloth konusunda, o kadar da bu kulübün lüksü olsun. Sezon başından beri onlara ciddi anlamda yüklendik. Siz zihinsel yüklenilen oyuncularınızın üzerine bir müsabakayı yaşayın diye gidiyorsunuz o maç biter bitmez onun verdiği yorgunlukla tamam sıfırlayın hemen üç gün sonra yeni bir müsabakaya sokuyorsunuz. Bunu ancak yaşayanlar bilir. İşin içinde olup da bilenler anlıyor."