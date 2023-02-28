Basem Adel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Basem Adel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Basem Adel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Basem Adel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Basem Adel 1 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da باسم عادل şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Basem Adel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Basem Adel, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Basem Adel'nin Enppi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.
Basem Adel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Basem Adel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ocak 2019 yılında Pharco FC
2 Eylül 2019 yılında Suez SC
31 Ekim 2020 yılında Pharco FC
1 Kasım 2020 yılında Qanah
1 Temmuz 2021 yılında Suez SC
30 Ocak 2023 yılında Enppi SC
Basem Adel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Basem Adel şuan Enppi SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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