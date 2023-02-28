Basem Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Basem Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Basem Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Basem Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Basem Ali 12 Nisan 1988 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da باسم على şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Basem Ali Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Basem Ali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 12 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Basem Ali'nin Future FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Basem Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Basem Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Basem Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Basem Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında El Mokawloon

3 Temmuz 2014 yılında El Ahly

30 Ağustos 2019 yılında El Gouna

31 Ekim 2020 yılında El Ahly

30 Kasım 2020 yılında El Mokawloon

12 Eylül 2022 yılında Future FC

Basem Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Basem Ali şuan Future FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Basem Ali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 26 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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