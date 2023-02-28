Basem Morsy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Basem Morsy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Basem Morsy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Basem Morsy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Basem Morsy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Basem Morsy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Basem Morsy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Basem Morsy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Basem Morsy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Basem Morsy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Basem Morsy 1 Ocak 1992 tarihinde Tanta şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Basem Morsy Elkotb Abdalla şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Basem Morsy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven 11 yapmaktadır. Basem Morsy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Basem Morsy'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Basem Morsy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Basem Morsy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Basem Morsy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Basem Morsy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Petrojet U23

1 Temmuz 2012 yılında Petrojet

15 Eylül 2013 yılında Entag El Harby

15 Temmuz 2014 yılında Zamalek

1 Temmuz 2018 yılında AE Larisa

31 Aralık 2018 yılında Zamalek

1 Ocak 2019 yılında Smouha

30 Haziran 2019 yılında Zamalek

4 Eylül 2019 yılında Entag El Harby

31 Ocak 2021 yılında El Makasa

9 Eylül 2021 yılında Cleopatra FC

14 Eylül 2022 yılında Ismaily

30 Ocak 2023 yılında Bank El Ahly

30 Haziran 2023 yılında Ismaily

Basem Morsy kimdir

Basem Morsy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Basem Morsy şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Basem Morsy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır takımında 15 numaralı formasıyla 4 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 7 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Basem Morsy nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Khaled El Ghandour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled El Ghandour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Khaled El Ghandour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled El Ghandour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franchesco Vergara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franchesco Vergara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franchesco Vergara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franchesco Vergara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Naser Naser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naser Naser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Naser Naser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naser Naser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jefferson Caceres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Caceres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jefferson Caceres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Caceres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Şahruh isminin anlamı nedir, Şahruh ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Şahruh isminin anlamı nedir, Şahruh ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mohamed Sadek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Sadek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Sadek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Sadek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nelinho Quina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelinho Quina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nelinho Quina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelinho Quina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi