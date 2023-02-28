Basem Morsy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Basem Morsy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Basem Morsy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Basem Morsy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Basem Morsy 1 Ocak 1992 tarihinde Tanta şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Basem Morsy Elkotb Abdalla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Basem Morsy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven 11 yapmaktadır. Basem Morsy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Basem Morsy'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Basem Morsy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Basem Morsy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Basem Morsy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Basem Morsy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Petrojet U23

1 Temmuz 2012 yılında Petrojet

15 Eylül 2013 yılında Entag El Harby

15 Temmuz 2014 yılında Zamalek

1 Temmuz 2018 yılında AE Larisa

31 Aralık 2018 yılında Zamalek

1 Ocak 2019 yılında Smouha

30 Haziran 2019 yılında Zamalek

4 Eylül 2019 yılında Entag El Harby

31 Ocak 2021 yılında El Makasa

9 Eylül 2021 yılında Cleopatra FC

14 Eylül 2022 yılında Ismaily

30 Ocak 2023 yılında Bank El Ahly

30 Haziran 2023 yılında Ismaily

Basem Morsy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Basem Morsy şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Basem Morsy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 15 numaralı formasıyla 4 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 7 gol atmıştır.

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