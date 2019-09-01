BAŞGAD Vali Hulusi Şahin’e plaket verdi

Batman Şehit Ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı, Şehit ve Gazi yakınları ile birlikte Batman Valisi Hulusi Şahin'e ve eşine teşekkür plaketi verildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 97. yıl dönümü münasebetiyle tören düzenlendi. Batman Valisi Hulusi Şahin'in ev sahipliğinde verilen resepsiyona BAŞGAD Başkanı, Şehit ve Gazi yakınları ile birlikte katılım sağladı. BAŞGAD Başkanı Şeyhmus Özcan günün anlam ve önemine değinerek, "Bu gün önemli bir gün, bu hafta zafer haftası. Malazgirt'te Türk tarihinin Anadolu'da başlattığı ve 30 Ağustos'la da dosta, düşmana bu topraklarda kalıcı olduğumuzu gösterdiğimiz bir hafta. Bizlere bu zaferi yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bizim en önemli sermayemiz bu topraklar üzerinde kardeşliğimiz, barışımız, dostluğumuz ve bu toprakları canımızdan çok sevmemiz. Bu sayede birlik ve beraberlik içerisinde huzurla yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA