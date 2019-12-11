İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. BAŞGAD’tan Diyarbakır annelerine destek

BAŞGAD’tan Diyarbakır annelerine destek

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şeyhmus Özcan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine destek verdi.

BAŞGAD’tan Diyarbakır annelerine destek

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şeyhmus Özcan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine destek verdi.

Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya annelerin evlatlarına kavuşması için verdiği talimatın ardından BAŞGAD olarak şehit ve gazi yakınları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte aileleri ziyaret ederek, acılarını paylaştıklarını ve desteklerini ilettiklerini bildirdi.

BAŞGAD’tan Diyarbakır annelerine destek

BAŞGAD’tan Diyarbakır annelerine destek

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT