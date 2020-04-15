Başhekim Altıntaş'tan Kovid-19 servisinde çalışanlara hediye

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nejat Altıntaş, hastane bünyesinde oluşturulan Kovid-19 servisi çalışanlarına çeşitli hediyeler verdi.

Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının bu dönemde çok önemli bir sınav verdiklerini ve onların motive edilmesi gerektiğini söyledi.

Birlik ve beraberlik içinde bu zor durumun altından kalkılacağını dile getiren Altıntaş, "Sağlık çalışanlarımız bu süreçte fedakarca bir mücadele ortaya koyuyor. Özellikle Kovid-19 servisinde çalışan arkadaşlarımızı mutlu etmek istedik. Onların desteğe ihtiyacı var." dedi.





Kaynak: AA