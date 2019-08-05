Başhekim Öztekin, Bozdoğan’a atandı

Kuyucak Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Öztekin, Bozdoğan Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandı.

Kuyucak Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ozan Arif Öztekin, Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandı.

Yaklaşık 2,5 yıldır Kuyucak Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini yürüten Dr. Ozan Arif Öztekin, geçtiğimiz günlerde Bozdoğan Rasim Menteşe Hastanesi Başhekimliğine atandı. Kuyucak'taki görevinden ayrılan Dr. Ozan Arif Öztekin, bundan böyle Bozdoğan'da görev yapacak.

1984 yılında Nazilli'de doğan Dr. Ozan Arif Öztekin, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2008 yılında mezun oldu. Meslek hayatına İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Servis'te başladı. Burada 3 yıl görev yapan Dr. Ozan Arif Öztekin, İkizdere Devlet Hastanesi'nde Başhekimlik ve Çorlu'da aile hekimliği yaptıktan sonra 2016 yılında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevine devam etti. Öztekin, evli ve bir çocuk babası.

Kaynak: İHA