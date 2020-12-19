Başhekim Uzm. Dr. Türkeli'den çağrı: Kan stoklarında belirgin azalma var, kan verin hayat kurtarın! Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Vildan Türkeli tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgın sürecinde kan stoklarında belirgin bir azalma olduğun a dikkat çekildi. Türkel, kan vermeye uygun herkesi 22 Aralık 2020 günü düzenleyecekleri kan bağışı kampanyasına destek olmaya çağırdı.

1 10 Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Vildan Türkeli pandemi sürecinde kan stoklarında belirgin bir azalma olduğunu belirterek kan vermeye uygun herkesi 22 Aralık 2020 günü düzenleyecekleri kan bağışı kampanyasına destek olmaya çağırdı.