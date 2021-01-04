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  3. Başhekim yardımcısı, Kovid - 19 aşısı yaptırdıktan sonra fenalaşarak yoğun bakıma alındı!

Başhekim yardımcısı, Kovid - 19 aşısı yaptırdıktan sonra fenalaşarak yoğun bakıma alındı!

Atina'nın yakınarında bulunan bir hastanenin başhekim yardımcısı, yeni tip koronavirüs salgınına karşı, Pfizer/BioNTech ortaklığında geliştirilen aşıyı yaptırdıktan sonra fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı. Hastalık geçmişi bulunmayan 54 yaşındaki Başhekim yardımcısının koronavirüs testinin ise negatif çıktığı belirtildi.

Başhekim yardımcısı, Kovid - 19 aşısı yaptırdıktan sonra fenalaşarak yoğun bakıma alındı!

Atina'nın yakınlarında bulunan bir hastanede Başhekim yardımcısı, Pfizer - Biontech ortaklığında geliştirilen yeni tip koronavirüs aşısını yaptırmasının ardından fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı. Entübe edildiği öğrenilen 54 yaşındaki doktorun, hastalık geçmişi bulunduğu öğrenildi. 

KORONAVİRÜS TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Skai televizyonunun haberine göre Atina'nın 18 km kuzeybatısında bulunan Eleusis yerleşimindeki bir hastanenin başhekim yardımcısı, koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra kötüleşerek yoğun bakıma alındı.

Hastalık geçmişi bulunmayan 54 yaşındaki doktorun alt solunum yolları hastalığı nedeniyle entübe edildiği, koronavirüs testinin negatif çıktığı ifade edildi.

"AŞILAMAYLA İLİŞKİLİ DEĞİL"

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, doktorda görülen enfeksiyonun aşılamayla ilişkili olmadığını açıkladı.

Yunanistan'da 27 Aralık'ta aşılama süreci başlamıştı. Öncelikle sağlık çalışanlarına ve huzurevlerinde yaşayanlara yönelik başlatılan aşılama sürecinde Pfizer/BioNTech aşısı kullanılıyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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