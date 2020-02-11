Başhekime saldırdığı ileri sürülen müdür açığa alındı

DENİZLİ Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Erkaleli'nin idare binasında kendisine saldırıp, boğazını sıkarak yumruk attığı iddiasıyla şikayetçi olduğu Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü Harun Sağnak açığa alındı.

Başhekim Mehmet Erkaleli, hastanenin idare binasında kendisine saldırıp, boğazını sıkarak, yumruk attığı iddiasıyla Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü Harun Sağnak hakkında polise şikayetçi oldu. Sağnak da Erkaleli'den darp iddiasıyla şikayetçi oldu.

Olay, dün (Pazartesi) saat 09.30 sıralarında, Denizli Devlet Hastanesi idari binasında meydana geldi. Hastanenin Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü Harun Sağnak ile Başhekim Mehmet Erkaleli arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı. Başhekimin verdiği talimatı yerine getirmediği ileri sürülen Sağnak, tartışmanın ardından Başhekim Erkaleli'ye saldırdı. Boğazı sıkılan ve başına yumruk darbesi aldığı öne sürülen Erkaleli, hastanede "beyaz kod" yardımı istedi. Yardım isteği üzerine güvenlik görevlileri, olaya müdahale etti.

KARŞILIKLI RAPOR ALIP ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Darp raporu alan Başhekim Erkaleli, polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Harun Sağnak da darp raporu alıp, Mehmet Erkaleli'den şikayetçi oldu. Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

MÜDÜR AÇIĞA ALINDI

Denizli Valiliği konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü Harun Sağnak'ın açığa alındığı belirtilen açıklamada, "Denizli Devlet Hastanesinde 10.02.2020 tarihinde Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü H.S. ile Başhekim Uzm.Dr. M.E. arasında meydana gelen, yerel ve ulusal basında yer alan kavga olayı ile ilgili olarak idari ve adli soruşturma başlatılmış olup, konu hakkında yürütülmekte olan soruşturmanın selameti bakımından, Valiliğimiz tarafından Denizli Devlet Hastanesinde görev yapan Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü H.S.'ın 663 sayılı KHK uyarınca Sağlık Bakanlığı ile imzalamış olduğu Hizmet Sözleşmesinin 11. maddesi (5). fıkrası gereğince sözleşmesi askıya alınmıştır" denildi.

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Kaynak: DHA