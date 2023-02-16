Bashir Humphreys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bashir Humphreys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bashir Humphreys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bashir Humphreys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bashir Humphreys 15 Mart 2003 tarihinde Exeter şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İngiltere,Uganda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bashir Humphreys Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Bashir Humphreys, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Paderborn 07 futbol takımında oynamaktadır. SC Paderborn 07 takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bashir Humphreys'nin SC Paderborn 07 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bashir Humphreys Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/humphreysbashir

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http://www.instagram.com/bashirhumphreys/

Bashir Humphreys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bashir Humphreys isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Bashir Humphreys Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bashir Humphreys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Chelsea U18

1 Temmuz 2021 yılında Chelsea U23

27 Ocak 2023 yılında Paderborn

30 Haziran 2023 yılında Chelsea U21

Bashir Humphreys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bashir Humphreys şuan SC Paderborn 07 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Bashir Humphreys Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İngiltere U19 takımında 16 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U16 takımında 5 numaralı formasıyla 14 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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