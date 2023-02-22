Bashiru Usman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bashiru Usman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bashiru Usman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bashiru Usman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bashiru Usman {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bashiru Usman Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Bashiru Usman'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bashiru Usman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bashiru Usman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Nasarawa United
Bashiru Usman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bashiru Usman şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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