Bashkim Kadrii kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bashkim Kadrii Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bashkim Kadrii adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bashkim Kadrii Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bashkim Kadrii 9 Temmuz 1991 tarihinde Copenhagen şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Danimarka,Kuzey Makedonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bashkim Kadrii Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Bashkim Kadrii, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odense Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Odense Boldklub takımına 9 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Bashkim Kadrii'nin Odense Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bashkim Kadrii Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/bashkimkadrii9

Haberin Devamı

Bashkim Kadrii Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bashkim Kadrii isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bashkim Kadrii Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bashkim Kadrii futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında B.93 U19

1 Eylül 2008 yılında B.93

1 Temmuz 2010 yılında Odense BK

18 Temmuz 2014 yılında FC Kopenhag

8 Şubat 2017 yılında Minnesota

30 Ağu 2017 yılında FC Kopenhag

31 Ağu 2017 yılında Randers

30 Haziran 2018 yılında FC Kopenhag

31 Ağu 2018 yılında Odense BK

27 Ocak 2020 yılında Al-Fateh

9 Şubat 2021 yılında Odense BK

Bashkim Kadrii Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bashkim Kadrii şuan Odense Boldklub takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bashkim Kadrii Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Boldklubben af 1893 (bis 8/2008)

Dänische Liga-Auswahl takımında 10 numaralı formasıyla 11 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.