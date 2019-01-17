Başı boş atlar sokak sokak yiyecek aradı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışının ardından hayvanlar zor anlar yaşıyor. Başı boş iki at soğuk havada yiyecek bulmak için sokaklarda tur attı. Vatandaşlar tarafından poşetler içinde bırakılan yiyecekleri gören atlar bunları alıp karınlarını doyurmaya çalıştı.

Özellik kış şartlarında hayatta kalmak için mücadele veren sokak hayvanların yanı sıra başı boş sahipsiz hayvanlar da zor durumda. Atlar hem tehlike saçıyor hem de görenlerin içlerini sızlatıyor. Alanyurt'ta iki başı boş at aç olduklarından dolayı sokak sokak gezerek yiyecek aradı. Sahipsiz atlar, vatandaşlar tarafından parkın telleri üzerine poşete konularak bağlanan ekmekleri yiyerek karınlarını doyurmaya çalıştı. Bir süre sonra atlar sokaktan ayrılarak kayıplara karıştı.

Kaynak: İHA