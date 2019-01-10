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  3. Başı boş köpekler öğrenciyi hastanelik etti

Başı boş köpekler öğrenciyi hastanelik etti

Dün akşam Gürsu Toki Hüsnü Dağlarca Anadolu Lisesi'nden bir kız öğrenci başı boş köpeklerin saldırısı neticesinde yaralandı.

Başı boş köpekler öğrenciyi hastanelik etti

Bursa'nın Gürsu ilçesinde başı boş köpekler bir öğrenciyi yaraladı.

Dün akşam Gürsu Toki Hüsnü Dağlarca Anadolu Lisesi'nden bir kız öğrenci başı boş köpeklerin saldırısı neticesinde yaralandı. Şevket Yılmaz Hastanesi'ne kaldırılan genç kız müşahede altına alındı. Hem ilçe içinde hem de TOKİ'de başı boş köpeklerin tehlike saçtığını söyleyen vatandaşlar yetkilileri göreve davet etti.

Kaynak: İHA

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