Başı evdeki kaydırağın basamaklarına sıkıştı
KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, evde bulunan oyuncak kaydırağın basamaklarına başı sıkışan 2 yaşındaki Ömer Özyener, itfaiye ekibinin plastik oyuncağı...
KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, evde bulunan oyuncak kaydırağın basamaklarına başı sıkışan 2 yaşındaki Ömer Özyener, itfaiye ekibinin plastik oyuncağı esnetmesi sonucu kurtarıldı.
Dün akşam saatlerinde, Körfez Mimar Sinan Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki evlerinde plastik kaydırakta oyun oynayan Ömer Özyener, başını plastik kaydırağın basamaklarının arasına soktu. Küçük çocuğun başı basamakların arasında sıkışırken, ailesi itfaiyeye haber verdi. Eve gelen itfaiye ekibi, plastik oyuncağı esneterek küçük Ömer'in başını sıkıştığı yerden çıkardı.
FOTOĞRAFLI
DHA
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