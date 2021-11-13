Başı kesilerek öldürülmüştü! Ahmet Can'ı öldüren katil yakalandı
İstanbul Esenyurt'ta 2003 yılında başı kesilerek öldürülen Ahmet Can'ın öldürülmesi olayında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Aslı Yağmur gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre olay 2003 yılında Esenyurt'ta meydana geldi. Yol kenarında vatandaşlar bir torba içerisinde bir erkek başı ve eller bulmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yaptığı çalışmalar sonucu öldürülen kişinin Zeytinburnu’nda yaşayan Türkiye Elektrik Kurumundan emekli Ahmet Can olduğunu belirledi.
SEVGİLİSİ ÖLDÜRMÜŞ
Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri yakınlarının kayıp olduğuna dair müracaatta bulunduğu Ahmet Can'ın sevilisi Aslı Yağmur’un sevgilisi tarafından öldürüldüğü tespit edildi.
SAKARYA'DA YAKALANDILAR
Polis şüphelinin evinde yaptığı aramalarda kanlı elbiseler ve eşyalar buldu. Şüpheli Aslı Yağmur ve sevgilisi Kazım Türe'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sonuç verdi. Çift Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
ÜÇ KİŞİYİ ÖLDÜRÜP PARÇALARA AYIRMAKLA SUÇLANDI
Kazım Türe, Ahmet Can da dahil olmak üzere 3 kişiyi öldürüp parçalarına ayırmakla suçlandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik şüphelilerin tutuklanmasına karar verirken zaman içinde Aslı Yağmur ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
YAKALANDI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Daha sonra tekrar yargılanan Aslı Yağmur'a “Bir suçu gizlemek veya bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verildi. Cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından şüpheli Aslı Yağmur aranmaya başladı ve Sultangazi'de olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Yağmur adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.