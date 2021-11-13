Reze ne demek, TDK'ya göre Reze kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İstanbul Küçükçekmece'de dehşet! Ümmügülsüm Yarış boşandığı eşi tarafından başından vurularak öldürüldüSosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Simge Barankoğlu neden tutuklandı?İzmir'de suç şebekesine operasyon: Sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın tutuklandıLaedriye ne demek, TDK'ya göre Laedriye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Başı kesilerek öldürülmüştü! Ahmet Can'ı öldüren katil yakalandıİstanbul'da sis etkili oldu! Boğaz ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten kayboldu! İşte İstanbul'dan sis fotoğrafları.İnsiraf ne demek, TDK'ya göre İnsiraf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Berdan Mardini'den eski eşi Fatoş Yelliler hakkında çarpıcı açıklama: Sahte kimlikle başkasıyla evlenmişReynmen Pare Pare şarkısı sözleri nelerdir? Reynmen Pare Pare şarkısı sözleri
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Başı kesilerek öldürülmüştü! Ahmet Can'ı öldüren katil yakalandı

Başı kesilerek öldürülmüştü! Ahmet Can'ı öldüren katil yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta 2003 yılında başı kesilerek öldürülen Ahmet Can'ın öldürülmesi olayında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Aslı Yağmur gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.

Başı kesilerek öldürülmüştü! Ahmet Can'ı öldüren katil yakalandı

Edinilen bilgilere göre olay 2003 yılında Esenyurt'ta meydana geldi. Yol kenarında vatandaşlar bir torba içerisinde bir erkek başı ve eller bulmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yaptığı çalışmalar sonucu öldürülen kişinin  Zeytinburnu’nda yaşayan Türkiye Elektrik Kurumundan emekli Ahmet Can olduğunu belirledi.

Başı kesilerek öldürülmüştü! Ahmet Can'ı öldüren katil yakalandı

SEVGİLİSİ ÖLDÜRMÜŞ

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri yakınlarının kayıp olduğuna dair müracaatta bulunduğu Ahmet Can'ın sevilisi Aslı Yağmur’un sevgilisi tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

SAKARYA'DA YAKALANDILAR

Polis şüphelinin evinde yaptığı aramalarda kanlı elbiseler ve eşyalar buldu. Şüpheli  Aslı Yağmur ve sevgilisi Kazım Türe'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sonuç verdi. Çift Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Başı kesilerek öldürülmüştü! Ahmet Can'ı öldüren katil yakalandı

ÜÇ KİŞİYİ ÖLDÜRÜP PARÇALARA AYIRMAKLA SUÇLANDI

Kazım Türe, Ahmet Can da dahil olmak üzere 3 kişiyi öldürüp parçalarına ayırmakla suçlandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik şüphelilerin tutuklanmasına karar verirken zaman içinde Aslı Yağmur ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

YAKALANDI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ 

Daha sonra tekrar yargılanan Aslı Yağmur'a “Bir suçu gizlemek veya bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verildi. Cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından şüpheli Aslı Yağmur aranmaya başladı ve Sultangazi'de olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Yağmur adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.  

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT