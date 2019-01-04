Başı konserve kutusuna sıkışan kediyi belediye çalışanları kurtardı

KONYA'nın Derebucak ilçesinde, başını konserve kutusuna sıkıştıran kedi, belediye çalışanları tarafından kurtarıldı.

Sarayönü Mahallesi'nde teneke sesinin gelmesi belediye binası dışında olan çalışanların dikkatini çekti. Çevreyi kontrol eden belediye çalışanları sesin, başını konserve kutusunu sıkıştıran kedinin kurtulma çabaları sırasında geldiği fark etti. Çalışanların müdahale etmesiyle kedinin başındaki kutu çıkarıldı. Kutudan kurtulan kedi ise hızla uzaklaştı.

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DHA