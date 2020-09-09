Başı oyuncak sandalyeye sıkıştı! Küçük çocuğu ekipler güçlükle kurtardı

Fatih'te bir çocuk sokakta arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada oyuncak sandalyeyi başına geçirmesi sonucu kafası sıkıştı. Durumu fark edip çocuğun kafasından sandalyeyi çıkartamayan anne, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu çocuk kurtuldu.