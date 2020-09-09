Başı oyuncak sandalyeye sıkıştı! Küçük çocuğu ekipler güçlükle kurtardı
Fatih'te bir çocuk sokakta arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada oyuncak sandalyeyi başına geçirmesi sonucu kafası sıkıştı. Durumu fark edip çocuğun kafasından sandalyeyi çıkartamayan anne, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu çocuk kurtuldu.
Fatih Zeyrek Mahallesi'nde meydana gelen olayda oyun oynadığı sırada oyuncak sandalyeyi başına geçiren çocuk, sandalyeden kurtulamayınca ağlamaya başladı. Çocuğun çığlıklarını duyan annede sandalyeyi çocuğun kafasından çıkaramayınca durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin uğraşları sonucu kurtulan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sosyal mesafesiz otobüse binme yarışı kameralara böyle yansıdı!
MSB'den İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümüne anlamlı video!
İstanbulkart'ı boş çıkan öğrenciyi şoför otobüsten indirmeye çalıştı!
Koronavirüslü hastanın ciğer tomografisini görenler gözlerine inanamadı!
09 Eylül 2020 Çarşamba 12:22
Benzer Videolar