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Başıboş atlar sokağa döküldü

Eskişehir kent merkezinde başıboş şekilde gezen 6 at görenleri hayrete düşürdü.

Başıboş atlar sokağa döküldü

Eskişehir kent merkezinde başıboş şekilde gezen 6 at görenleri hayrete düşürdü.

Eskişehir'deki sahipsiz atlar bölgede başıboş şekilde dolaşmaya devam ediyor. Atlar, çoğu zaman caddelerde ve sokaklarda tehlike saçarken Emek Mahallesi Ersu Bulvarı'nda görülen görüntüler ise vatandaşları oldukça şaşırttı. Öğle saatlerinde görüntülenen sahipsiz gezen 6 at, mahalledeki sokağı trafiğe kapattı. Birçok vatandaş ise ilginç görüntüleri fotoğraflayarak tepkilerini dile getirdi.

Başıboş atlar sokağa döküldü

Başıboş atlar sokağa döküldü

Kaynak: İHA

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