Başıboş köpek kazaya neden oldu! Yol savaş alanına döndü!

Nevşehir'de gece saatlerinde seyir hailindeki aracın önüne bir anda başıboş köpek fırladı. Aracın köpeğe çarpması sonucu hayvan telef olurken araç sürücüsü yaralandı. Araç ise kullanılamaz hale geldi.

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Başıboş köpek kazaya neden oldu! Yol savaş alanına döndü!

Nevşehir’de başıboş köpeğin neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı. Kaza Nevşehir Avanos Karayolunun 5. Kilometresinde meydana geldi.

Başıboş köpek kazaya neden oldu! Yol savaş alanına döndü!

BAŞIBOŞ KÖPEK KAZAYA NEDEN OLDU

Süleyman D.'nin kullandığı 59 ADK 875 plakalı otomobil seyir halindeyken başıboş bir köpeğe çarpı. Çarpmanın etkisi ile yol kenarındaki bariyerlere çarparak duran otomobil sürücüsü yaralandı. Kazaya neden olan köpek de olay yerinde telef oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı gören bir başka sürücü tarafından 112’ye ihbarda bulundu. Kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Başıboş köpek kazaya neden oldu! Yol savaş alanına döndü!

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