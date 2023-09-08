Başıboş köpek sorunu mahalle halkını isyan ettirdi

Eskişehir 75'inci Yıl Mahallesinde bulunan başıboş köpeklerden dolayı rahatsız olduklarını belirten mahalle sakinleri, şehir merkezinden mahalleye bırakılan köpeklere yetkililerin çözüm bulmasını istedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başıboş köpek sorunu mahalle halkını isyan ettirdi

Eskişehir 75'inci Yıl Mahallesinde bulunan başıboş köpeklerden dolayı rahatsız olduklarını belirten mahalle sakinleri, şehir merkezinden mahalleye bırakılan köpeklere yetkililerin çözüm bulmasını istedi.

Odunpazarı ilçesinde yaşayan vatandaşlar her geçen gün artan başıboş köpeklerden dolayı rahatsız. Şehir merkezinden mahalleye bırakılan köpekler nedeniyle özellikle veliler çocukları için tedirgin. Geçtiğimiz günlerde ise ısırılma vakaları mahalle sakinlerini korkutuyor. Diğer yandan mahalleye bırakılan köpeklerin ise bazılarının öldürüldüğüne dikkat çeken mahalle sakinleri bu durumunda yetkililer tarafından engellenmesini istiyor.

"Mahalle sakinleri olarak bu durumdan memnun değiliz"

Başıboş köpeklerin aşılarının yapılmasını ve sağlıklı halde yaşamasını istediklerini ifade eden mahalle sakini Safiye Taşkelek sahipsiz köpeklerin durumu iyi olan vatandaşlar tarafından beslenildiğini, ancak barınakların iyileştirilerek oralara götürülmesini temenni ettiğini anlattı. Taşkelek, "Mahallemizde dolaşan başıboş köpeklerin hepsi perişan halde. Belediyelerimiz sahip çıkmıyor. Bu durumdan şikâyetçiyim. Biz hayvansever olarak hayvanlarımızın daha güvenli, aşılı, sakin halde yaşadıklarından emin olmak istiyoruz. Köpekler perişan, vatandaşların da 75. Yıl mahallesinde mağdur olarak yaşamaya mahkûm kalmak istemiyoruz. Hayvanların çoğu aç durumda. Bazı insanlar onları besliyor. İnsanların ekonomik durumu belli. Besleyebildiğimiz kadar besleyebiliyoruz, ilgilenebiliyoruz. Daha geçenlerde hayvanımızın birini katlettiler, vurdular. O canlara da yazık. Biz mahalle sakinleri olarak bu durumdan memnun değiliz. Barınaklardan hiç güzel haberler almıyoruz. O yüzden barınağa göndermeye de karşıyım ama burada da bir çözüm olmuyor. Barınaklara güvenmiyorum. Barınakların iyileştirilip hayvanlara daha güzel bir şekilde hayvanlara hizmet edilmesini, denetlenmesi, kontrol altında olması en büyük temennimiz" diye konuştu.

"Çocuklar kaçarak bağırarak eve geliyor"

Mahalledeki sahipsiz köpek sorununu dile getiren bir başka mahalle halkından Halis Kaya ise çocukların köpeklerden korkarak kaçtığını ve dışarı çıkamadıklarını belirtti. Belediye görevlilerinin mahalle içine toplu halde köpek bırakıp gittiğini ileri süren Kaya, şöyle konuştu:

"Burada köpek sorunu çok. Bir tane kadından başka köpeklerle ilgilenen yok. Çocuklarımız, torunlarımız korkuyor. Fareler çoğaldı. Köpekler kedileri boğuyor. Çocuklar kaçarak bağırarak eve geliyor. Bisikletini bırakıp kaçıp eve geliyor, doğru düzgün bisiklete binemiyor. Odunpazarı Belediyesi'nin buralarla ilgilenmesi lazım. Dışardan buraya çok köpek getirip atıyorlar. Gece saatlerinde görüyoruz. Arabalarla, kamyonlarla gelip 8-10 tane atıyorlar. Kendi oturduğum sitemin etrafında bile 5-6 tane köpek var. İki torunum var, onlar bile dışarı çıkamıyor."

Başıboş köpek sorunu mahalle halkını isyan ettirdi

Başıboş köpek sorunu mahalle halkını isyan ettirdi

Başıboş köpek sorunu mahalle halkını isyan ettirdi

Başıboş köpek sorunu mahalle halkını isyan ettirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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