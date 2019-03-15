Başıboş köpekler hayvan sürüsüne saldırdı

Hakkari'nin Otluca köyü Uyanık mezrasında bir çiftçiye ait küçükbaş hayvan sürüsüne saldıran başıboş köpekler 1 hayvanı telef ederken 6 hayvanı ise yaraladı.

Kent merkezine 8 kilometre mesafede bulunan Otluca köyü Uyanık mezrasında tarım ve hayvancılıkla uğraşan Salih Ertuş'a ait küçükbaş hayvan sürüsüne başıboş köpekler saldırdı. Saldırıda 1 hayvan telef olurken, 6 hayvan ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine, Tarım ve Orman İl Müdürü Vahap Şimşek'in talimatıyla ekipler hemen harekete geçti.

Yolun karla kaplı olmasından dolayı İl Özel İdaresi ekibiyle birlikte bir saatlik çalışmanın ardından mezraya ulaşan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veteriner ekibi, yaralı hayvanlara hemen müdahalede bulundu. Küçükbaş hayvanların yaralarına pansuman yapılıp ilaç verildi.

Hayvan sahibi Salih Ertuş, köyün çevresinde dolaşan başıboş köpek sürüsünün ahırın yanında bulunan hayvanlara saldırdığını belirterek, "1 koyun telef olurken, 6 hayvan ise yaralandı. Kısa sürede zor şartlar altında imdadımıza yetişen ekiplerden Allah razı olsun. 11 nüfusa bakıyorum, tüm geçim kaynağım hayvancılıktır. Başka da bir işim yok. Köyün çevresinde dolaşan saldırgan başıboş köpeklere yetkililerin bir çare bulması ricasında bulunuyorum" dedi.

Kaynak: İHA