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  3. Başika'daki üsse alçak saldırı: Topçu Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay şehit!

Başika'daki üsse alçak saldırı: Topçu Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay şehit!

Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine yönelik gerçekleştirilen roketli saldırıda Topçu Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay şehit oldu. 27 yaşındaki şehidin acı haberi Ankara'nın Polatlı ilçesindeki eşine ve Malatya'da yaşayan anne ve babasına ulaştırdı.

Milli Savunma Bakanlığı "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlenmiştir. Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düşmüştür. Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, köyde yaşayan bir çocuk da yaralanmıştır. Bölgede bir SİHA görevlendirilmiş ve gerekli tedbirler derhal alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hain saldırıda şehit olan 58'nci Topçu Tugay Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzm.Çvş. Hacı Halil Kızılay'ın acı haberini Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak ve askeri yetkililer ailesine ulaştırdı.

Gece yarısı haberi alan  şehidin eşi Hatice Halil Kızılay, gözyaşlarına boğuldu. Eve Türk bayrağı asılırken komşular da aileye taziyelerini iletti. 

1 çocuk babası Hacı Halil Kızılay'ın cenazesi memleketi Malatya'nın Hekimhan ilçesinde defnedilecek.

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