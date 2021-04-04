Basılan eğlence mekanında yakalanmamak için koltuk kasasına ve mutfak tezgahına saklandılar

İddiaya göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamalar sırasında 1 işyeri ve 5 eğlence merkezinin faaliyetine devam ettiğini tespit etti. İş yerinde kumar oynandığını tespit eden ekipler yaptığı denetimde 1 tombala makinası, 1 kamera, televizyon kart ve pullar ele geçirdi. Kumar oynanan iş yeri mühürlenirken kısıtlamalar sırasında kuralları ihlal eden 27 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

MURFAK TEZGAHINA VE KOLTUK KASASINA SAKLANDILAR

Öte yandan, polis ekipleri kısıtlamalar esnasında faaliyette olduğu belirlenen 5 eğlence mekanına baskın yaptı. Yapılan denetim esnasında 1 kişi mutfak tezgahına 1 kişi de koltuk kasasına gizlendi. Mekandaki 176 şahıs, sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı sebebiyle,15 kişi ise kimlik bildirimde bulunma suçundan haklarında cezai işlem uygulandı. Ardından, iş yeri sorumluları hakkında adli işlemler yapılarak iş yerleri faaliyetten men adildi.

(İHA)