Basilio Ndong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Basilio Ndong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Basilio Ndong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Basilio Ndong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Basilio Ndong 17 Ocak 1999 tarihinde Mbini şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Ekvator Ginesi uyrukludur.Gerçek adı da Basilio Ndong Owono Nchama şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Basilio Ndong Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Basilio Ndong, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitatea Craiova futbol takımında oynamaktadır. Universitatea Craiova takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Basilio Ndong'nin Universitatea Craiova ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Basilio Ndong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Basilio Ndong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Basilio Ndong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Basilio Ndong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2018 yılında FC Shkupi

31 Ocak 2020 yılında KVC Westerlo

1 Eylül 2021 yılında IK Start

31 Aralık 2021 yılında KVC Westerlo

8 Ocak 2022 yılında IK Start

25 Ocak 2023 yılında Univ. Craiova

Basilio Ndong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Basilio Ndong şuan Universitatea Craiova takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Basilio Ndong Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cano Sport Academy (2015–2017)

Ekvator Ginesi takımında 11 numaralı formasıyla 4 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 0 gol atmıştır.

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