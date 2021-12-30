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  3. "Başımıza taş yağacak" derlerdi, artık çöp yağıyor! Esenler'deki rezidanstan, evlere çöp atma rezaleti!

"Başımıza taş yağacak" derlerdi, artık çöp yağıyor! Esenler'deki rezidanstan, evlere çöp atma rezaleti!

Esenler'deki lüks bir rezidansta yaşayan insanlar, çöp atmaya üşendikleri için poşetleri camlardan aşağı bırakınca, mahalledeki evlerin çatıları çöplüğe döndü.

"Başımıza taş yağacak" derlerdi, artık çöp yağıyor! Esenler'deki rezidanstan, evlere çöp atma rezaleti!

Çirkin görüntüler İstanbul'un Esenler'de meydana geldi. Konumu bakımından mahalle hayatıyla iç içe yaşayan rezidans sakinleri, yüksek katlarından çöpe inmeye üşendikleri gerekçesiyle, ellerine geçen poşet ve atıkları, camlarından boşluğa bırakıyorlar. Ancak, mahallede bulunan evlerin çatısına düşen çöpler, çatıları adeta çöp yuvasına çevirdi. Duruma mahalleli tepki gösterdi.

Başımıza taş yağacak derlerdi, artık çöp yağıyor! Esenler'deki rezidanstan, evlere çöp atma rezaleti!

ÇÖPLER BİRİKİNCE, YARDIM İSTEDİLER

Rezidansta değil de, apartman binalarında oturan mahalle sakinleri çatılarındaki çöp yığınından oldukça rahatsızlık duyduklarını dile getirdiler. Rezidans sakinlerini daha duyarlı olmaya davet eden mahalleli yetkililere seslenerek yardım istedi.

Başımıza taş yağacak derlerdi, artık çöp yağıyor! Esenler'deki rezidanstan, evlere çöp atma rezaleti!

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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