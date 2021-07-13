Basın çalışanlarının heyecan dolu mücadelesi

Tuzla Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı, özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Milyonların takip ettiği sosyal medya içerik üreticileri, radyocular ve gazetecilerden oluşan 40 kişilik ekip, Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı’nda buluştu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu’nun katıldığı etkinlik kamp ateşi eşliğinde geç saatlere kadar sürdü.

Her anı eğlence, adrenalin ve heyecana sahne olan etkinlikte katılımcılar kamp içerisinde bulunan Paintball ve macera parkurunda kıyasıya yarıştıktan sonra, eğlence uçuş noktası (Zippline) ile insan sapanı fırlatma parkurunda heyecan dolu anlar yaşadılar. Katılımcılar, hava karardığında ise Başkan Yazıcı’nın yaktığı kamp ateşinin etrafında şarkılar söyleyip şiir dinletileriyle hünerlerini sergilediler. Keyifli anlara sahne olan etkinlikte Başkan Yazıcı, katılımcılarla tek tek ilgilenerek teşekkür etti.

"ÇOK GÜZEL BİR DENEYİM OLDU"

Sosyal medyada Röportaj Adam olarak tanınan Mahsun Karaca, ”Çok güzel bir etkinlikti. Doğanın içerisindeyiz. Yeşili ve doğayı çok seviyoruz. Burada paintball yaptık. Ben daha önce yapmamıştım. Çok güzel bir deneyim oldu. Gün içerisinde yoruldum ama çok keyifliydi” dedi. Painball yarışı sonrasında ‘Kim kazandı?’ sorusuna cevap veren Hakkı Alkan, ”Burada birisinin kazanması mümkün değil. O bayrağı kimse alamaz” dedi.