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Basın Kanunu teklifinde kritik gelişme!

Son günlerde siyasetçilerin sürekli konuşmalarına taşıdığı, toplumda da bir takım tartışmalara sebep olan, sosyal medya ile alakalı düzenlemeleri de kapsayan Basın Kanunu teklifi ile alakalı ilgi toplayan bir gelişme kaydedildi.

Basın Kanunu teklifinde kritik gelişme!

Basın, sosyal medya ile internet haberciliğine dair düzenlemeleri kapsayan Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin müzakareleri ertelendi. Yasa teklifi görüşmelerinin ertelenmesine sebep olarak ise parti gruplarının meseleye ilişkin daha fazla müzakere yapabilmesi sunuldu.

KILIÇDAROĞLU: "İPTALİ İÇİN AYM'YE GÖTÜRECEĞİZ"

Yasa teklifiyle öngörülen bazı maddeler muhalefet cephesinin eleştirilerinin hedefindeydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde söz konusu yasa teklifiyle ilgili bir soruya "Bu şekliyle çıkarsa Anayasa Mahkemesi'ne iptali için götüreceğiz, mücadelemizi yapacağız" şeklinde yanıt vermişti.

YALAN BİR BİLGİYİ YAYANLARA HAPİS CEZASI

Teklifle internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. Basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığına yapılacak, resmi nitelikte kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Basın Kanunu teklifinde kritik gelişme

HAPİS CEZASI VAR

Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Resmi ilanlar, şartları Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca belirlenecek internet haber sitelerinde de yayımlanacak.

Basın Kanunu teklifinde kritik gelişme

İhaleler, işin yapılacağı yerde çıkan bir gazetenin yanı sıra bir internet haber sitesinde de duyurulabilecek. Milli İstihbarat Teşkilatının faaliyetleri ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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