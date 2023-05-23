Başına 'talih taşı' kondu. Türk ailenin bahçesine servet değerinde göktaşı düştü

Evlerinin bahçesine şimdiye kadar görülen en büyük göktaşı düşen Şahin ailesi dünya basınından büyük ilgi görüyor. Taş için verilen en büyük teklif şuana kadar 200 bin Euro.

YAYINLAMA
Google News
Başına 'talih taşı' kondu. Türk ailenin bahçesine servet değerinde göktaşı düştü

Bahçesine göktaşı düşen Türk zengin oldu. Almanya'nın Elmshorn kentinde yaşayan Şahin ailesi göktaşı heyecanı yaşıyor. Şahin ailesinin bahçesine düşen 3.7 kilogramlık göktaşının değeri şimdilik 200 bin Euro.

25 Nisan günü Almanya'da bir Türk anne ve kız evlerinin bahçesinde kahve içiyordu. Aniden bir patırtı duydular hemen bahçeye çıkan aile, buhar çıkan kocaman bir delik keşfettiler. İlk başta bunu bir gaz kaçağı zanneden aile itfaiyeye haber vermeyi düşündü.

meteor-bild3.jpeg

MIKNATIS TESTİ BAŞARILI

Baba Mahmut Şahin '' kızlarım test yapılmasını istedi çünkü göktaşlarının çarpmadan saatlerce sonra bile manyetik kalabildiğini biliyorlarmış, normal taşlar böyle olmuyor'' dedi. Evden aldığı mıknatısları hemen taşa yapıştıran Şahin, bahçelerine düşen göktaşının ağırlığının 3.7 kilogram olduğunu ve şuana kadar gelen en yüksek teklifin 200 bin Euro olduğunu söyledi.

Bild Gazetesine konuşan Şahin, göktaşını bir kasada sakladıklarını ancak başkaları tarafından da görülüp incelenmesinin önemli olduğunu söyledi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
ABD’de yapılan araştırmada: 1999 ile 2020 arasında beyazlara oranla 1,6 milyondan fazla siyahi hayatını kaybetti
ABD’de yapılan araştırmada: 1999 ile 2020 arasında beyazlara oranla 1,6 milyondan fazla siyahi hayatını kaybetti
Seçim sonuçlarını hazmedemedi! Fransa’nın paçavrası Charlie Hebdo yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırdı!
Seçim sonuçlarını hazmedemedi! Fransa’nın paçavrası Charlie Hebdo yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırdı!
2023 Seçim sonuçları dünya basınında nasıl yankı buldu? Economist dergisi geri adım attı!
2023 Seçim sonuçları dünya basınında nasıl yankı buldu? Economist dergisi geri adım attı!
ABD Başkanı Joe Biden'dan garip Türkiye seçim yorumu!
ABD Başkanı Joe Biden'dan garip Türkiye seçim yorumu!
Son Haberler
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık yaktı. Görüşmelerimiz olumlu
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na yeşil ışık yaktı. Görüşmelerimiz olumlu
Daha önce zafer işareti yapan Ekrem İmamoğlu, şimdide ben iyi bir ülkücüyüm dedi
Daha önce zafer işareti yapan Ekrem İmamoğlu, şimdide ben iyi bir ülkücüyüm dedi
Tavuk dönerin içerisinden uyuşturucu çıktı
Tavuk dönerin içerisinden uyuşturucu çıktı
Başına 'talih taşı' kondu. Türk ailenin bahçesine servet değerinde göktaşı düştü
Başına 'talih taşı' kondu. Türk ailenin bahçesine servet değerinde göktaşı düştü
Mocha Kasırgası 5 can aldı! Myanmar’da denizde çıkan kasırga adayı vurdu!
Mocha Kasırgası 5 can aldı! Myanmar’da denizde çıkan kasırga adayı vurdu!
Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı öldürülen gazeteci ile ilgili savaş suçları soruşturması başlatıldı
Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı öldürülen gazeteci ile ilgili savaş suçları soruşturması başlatıldı
Çok Okunanlar
Karayolları açıkladı, Bu yollara dikkat! 23 Mayıs Salı hangi yollar açık hangi yollar kapalı?
Karayolları açıkladı, Bu yollara dikkat! 23 Mayıs Salı hangi yollar açık hangi yollar kapalı?
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 23 Mayıs Salı hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 23 Mayıs Salı hava durumu nasıl olacak?
Erdoğan mı, kazanır Kılıçdaroğlu mu, ilk tur seçimini bilen Hakan Bayrakçı'dan çok çarpıcı 2. tur seçim anket sonucu
Erdoğan mı, kazanır Kılıçdaroğlu mu, ilk tur seçimini bilen Hakan Bayrakçı'dan çok çarpıcı 2. tur seçim anket sonucu
Yerli balistik füze Tayfun'un test atışı gerçekleşti, düşmana korku salıyor
Yerli balistik füze Tayfun'un test atışı gerçekleşti, düşmana korku salıyor
Dünya hızla felakete ilerliyor! ABD'de yapılan araştırmaya göre, gelgitler buzulların erimesini hızlandırıyor
Dünya hızla felakete ilerliyor! ABD'de yapılan araştırmaya göre, gelgitler buzulların erimesini hızlandırıyor
Boğa sahaya girdi, olanlar oldu! Sporcular neye uğradığını şaşırdı!
Boğa sahaya girdi, olanlar oldu! Sporcular neye uğradığını şaşırdı!
Yorumlananlar
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Kemal Kılıçdaroğlu'nun masayı neden tokatladığı belli oldu, CHP'nin içinde kazan fokur, fokur kaynıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun masayı neden tokatladığı belli oldu, CHP'nin içinde kazan fokur, fokur kaynıyor
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Kılıçdaroğlu, seçimden 4 gün sonra açıklama yaptı, PKK'ya yine terör örgütü diyemedi
Kılıçdaroğlu, seçimden 4 gün sonra açıklama yaptı, PKK'ya yine terör örgütü diyemedi