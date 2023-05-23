Başına 'talih taşı' kondu. Türk ailenin bahçesine servet değerinde göktaşı düştü

Bahçesine göktaşı düşen Türk zengin oldu. Almanya'nın Elmshorn kentinde yaşayan Şahin ailesi göktaşı heyecanı yaşıyor. Şahin ailesinin bahçesine düşen 3.7 kilogramlık göktaşının değeri şimdilik 200 bin Euro.

25 Nisan günü Almanya'da bir Türk anne ve kız evlerinin bahçesinde kahve içiyordu. Aniden bir patırtı duydular hemen bahçeye çıkan aile, buhar çıkan kocaman bir delik keşfettiler. İlk başta bunu bir gaz kaçağı zanneden aile itfaiyeye haber vermeyi düşündü.

MIKNATIS TESTİ BAŞARILI

Baba Mahmut Şahin '' kızlarım test yapılmasını istedi çünkü göktaşlarının çarpmadan saatlerce sonra bile manyetik kalabildiğini biliyorlarmış, normal taşlar böyle olmuyor'' dedi. Evden aldığı mıknatısları hemen taşa yapıştıran Şahin, bahçelerine düşen göktaşının ağırlığının 3.7 kilogram olduğunu ve şuana kadar gelen en yüksek teklifin 200 bin Euro olduğunu söyledi.

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Bild Gazetesine konuşan Şahin, göktaşını bir kasada sakladıklarını ancak başkaları tarafından da görülüp incelenmesinin önemli olduğunu söyledi.