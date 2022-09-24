Başına yorgun mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki Musa 34 günlük yaşam savaşını kaybetti

Alınan bilgilere göre olay 20 Ağustos cumartesi günü akşam saatlerinde Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta meydana geldi. Nereden geldiği belirlenemeyen bir yorgun mermi 10 yaşındaki Musa İlter'in başına isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Musa İlter, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Hastanede yoğun bakıma alınan minik Musa'nın 12 Eylül tarihinden beyin ölümü gerçekleşmişti. 34 gündür yaşam savaşı veren Musa İlter, akşam saatlerinde yoğun bakımda yaşamını yitirdi.

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JANDARMA HAREKETİ GEÇTİ

Olay sonrasında harekete geçen jandarma ekipleri ise operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde toplam 11 silaha el konuldu. Yapılacak olan otopside mermi çekirdeğine balistik inceleme yapılacak. İnceleme sonucu Musa İlter'in başına isabet eden merminin hangi silahtan çıktığı tespit edilmeye çalışılacak.