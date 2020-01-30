Başından silahla vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti
Malatya'da yol kenarından başından silahla vurulmuş halde bulunan genç yaşam mücadelesini kaybetti.
Malatya'da yol kenarından başından silahla vurulmuş halde bulunan genç yaşam mücadelesini kaybetti.
Battalgazi ilçesine bağlı Bağtepe Mahallesi'nde yol kenarından başından silahla vurulmuş halde bulunan Hasan G. (28) tedavi gördüğü Turgut Özal Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.
Hasan G.'nin cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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