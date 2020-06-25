  1. WEB TV

  2. MAGAZİN

  3. Başını vurup öldüğü sanılan kadın yasak aşk cinayetine kurban gitmiş

Başını vurup öldüğü sanılan kadın yasak aşk cinayetine kurban gitmiş

Müge Anlı'nın Tatlı Sert programındaki Hatice Özkaçak cinayetinde şok eden bir gelişme yaşandı. Kars'ta tansiyonunun düşmesi sonucu başını vurarak öldüğü düşünülen Özkaçak'ın yasak aşk cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı.

AK Partili Özlem Zengin: ''AK Parti gelene kadar 'kadın' kelimesinin adı yoktu''AK Partili Özlem Zengin: ''AK Parti gelene kadar 'kadın' kelimesinin adı yoktu''

Ünlü ismin olduğu araç takla attı! Alişan ölümden döndü!Ünlü ismin olduğu araç takla attı! Alişan ölümden döndü!

Hülya Avşar peçe takanlarla dalga geçti!Hülya Avşar peçe takanlarla dalga geçti!

Prof. Dr Yamanel açıkladı: ''Dondurulmuş gıdalarda virüs tehlikesi var''Prof. Dr Yamanel açıkladı: ''Dondurulmuş gıdalarda virüs tehlikesi var''

 

25 Haziran 2020 Perşembe 12:43

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Ünlü ismin olduğu araç takla attı! Alişan ölümden döndü!
Ünlü ismin olduğu araç takla attı! Alişan ölümden döndü!
Hülya Avşar peçe takanlarla dalga geçti!
Hülya Avşar peçe takanlarla dalga geçti!
Sefirin Kızı 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar sevdiklerini kurtarabilecek mi?
Sefirin Kızı 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar sevdiklerini kurtarabilecek mi?
Netflix'in ilk orijinal Türk filmi 'Yarına Tek Bilet' izleyici ile buluştu
Netflix'in ilk orijinal Türk filmi 'Yarına Tek Bilet' izleyici ile buluştu
Kuruluş Osman 27. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey pusuya düşüyor!
Kuruluş Osman 27. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey pusuya düşüyor!
Hakan Muhafız 4. sezon fragmanı yayınlandı!
Hakan Muhafız 4. sezon fragmanı yayınlandı!
Merve Özbey çocuk sorusuna isyan etti!
Merve Özbey çocuk sorusuna isyan etti!
Zalim İstanbul 39. bölüm fragmanı yayınlandı | Peş peşe ölümlerle final yapılıyor!
Zalim İstanbul 39. bölüm fragmanı yayınlandı | Peş peşe ölümlerle final yapılıyor!
Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu paylaşım!
Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu paylaşım!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 30. bölüm fragmanı yayınlandı | Şule yine oyun mu oynuyor?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 30. bölüm fragmanı yayınlandı | Şule yine oyun mu oynuyor?