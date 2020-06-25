Başını vurup öldüğü sanılan kadın yasak aşk cinayetine kurban gitmiş
Müge Anlı'nın Tatlı Sert programındaki Hatice Özkaçak cinayetinde şok eden bir gelişme yaşandı. Kars'ta tansiyonunun düşmesi sonucu başını vurarak öldüğü düşünülen Özkaçak'ın yasak aşk cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı.
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25 Haziran 2020 Perşembe 12:43
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