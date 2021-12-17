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Basir isminin anlamı nedir, Basir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Basir isminin anlamı; göz ve görme anlamındadır. Bu içeriğimizde Basir isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Basir isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Basir isminin anlamı nedir, Basir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Basir isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Basir ismi ne demek, Basir ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Basir isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Basir İsminin anlamı nedir? TDK Basir anlamı:

Allahın Sıfatlarından, Herşeyi Gören ("Abd" Takısı Almadan Kullanılmaz).

Basir ismi Türk dil kurumunda iki farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1-Zeki.
2-Her şeyi görüp anlayan Allah.

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Basir İsmi Kuranda geçiyor mu?

Basir ismi kuranda geçmektedir.

Basir isminin kökeni:

Basir ismi Farsça -Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yYaklaşık olarak 83 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Basir isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Basir isminin rengi:

Bronz

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Basir ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Basir isminin Harf Analizi Nedir ?

Basir ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B : Sezgisel, sakin

A : Öncü, lider, mantıklı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

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Basir isminin Numerolojisi Kaçtır?

Basir ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B : 2

A : 1

S : 22

İ : 12

R : 21

= 58 Basir İsminin Numeroloji Toplamı 58’dir.

Basir isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Basir ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Basir isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2   A: 1   S: 1   İ: 9   R: 9 = 22

2 2 = 4 Kader sayısıdır

Basir isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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