Başiskele battı çıktıya aydınlatma bakımı

çıktıda başlatılan aydınlatma sistemlerinin bakım çalışmaları tamamladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı üst geçitlerdeki asansör ve yürüyen merdivenlerinin bakımı haricinde sorumluluğunda bulunan bölgelerdeki yaya üst geçitleri görsel aydınlatmalarının arıza bakım ve onarımları, enerji aydınlatma ve mekanik işlerini de gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Başiskele ilçesi Bahçecik battı-çıktıda aydınlatma lambalarına arıza bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Çalışma ile ekonomik ömrünü dolduran aydınlatma ekipmanlarını yenileriyle değiştirirken, arızalanan aydınlatma armatürleri de bakım ve onarımdan geçirdi.

Öte yandan Büyükşehir Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekiplerince, Brissa kavşağından başlayıp Köseköy TCDD alt geçidinde sona eren ve bin 200 metre uzunluğundaki ikinci etabı yanına çim ekimi ve ağaçlandırma yapıldı. Çalışma kapsamında ikinci etap yürüyüş yolunun yanındaki kısma toplam 7 bin 638 metrekare çim serimi gerçekleştirildi. Ayrıca yürüyüş yolunun sonunda bulunan refüjlerde de çim serimi ve ağaçlandırma çalışması yapıldı. Farklı türlerde 524 fidan dikildiği alana otomatik sulama sistemi kurularak spor yapan vatandaşların faydalanması için de iki adet çeşme inşa edildi.

Kaynak: İHA