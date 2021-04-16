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Başiskele Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek ulaştırıyor

Başiskele Belediyesi aşevi ve Hayır Çarşısı, Ramazan ayında da yardıma muhtaç ailelere verdiği hizmetlere devam ediyor.

Başiskele Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek ulaştırıyor

Başiskele Belediyesi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda Halil İbrahim Sofrası Aşevi'nde hijyenik bir ortamda hazırlanarak paketlenen sıcak yemekler, belediye ekipleri tarafından her gün ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürülerek teslim ediliyor. Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından koordine edilen çalışmalarda, ihtiyaç sahiplerinin sofraları Ramazan ayında da sıcak yemekle donatılıyor.

Çalışmalar kapsamında Başiskele Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren Hayır Çarşısı da ihtiyaç sahibi, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Hayırseverlerin kullanmadıkları temiz kıyafetleri, mobilyaları ve beyaz eşyaları hayırseverlerin adreslerinden alan belediye ekipleri, bağış yapılan ürünleri Hayır Çarşısı'nda topluyor. İlgili müdürlüğe yapılan başvurular sonrasında belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara Hayır Çarşısı'ndan gerekli yardımlar yapılıyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Başiskele Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek ulaştırıyor

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