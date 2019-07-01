Başiskele Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine 365 gün sıcak yemek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Halil İbrahim Sofrası Aşevi ihtiyaç sahipleri için 365 gün sıcak yemek hizmeti sunuyor.

Başiskele ilçesinde hayırsever vatandaşların katkılarıyla belediye tarafından işletilen aşevi, ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyacını karşılıyor. Burada çalışan usta aşçılar, her gün 3 çeşit yemeği sağlık ve hijyen kurallarını da dikkate alarak titizlikle hazırlıyor.

Kazanlardan alınan yemekler paketlendikten sonra dağıtım ekiplerince gizlilik prensibine riayet edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

- İhtiyaç sahipleri komisyon tarafından tespit ediliyor

Belediyeden yapılan açıklamada, yılın 12 ayında devam eden hizmetten Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyon tarafından tespit edilen yardıma muhtaç kişi ve ailelerin faydalandığı kaydedildi.

Aşevindeki usta aşçıların her gün sağlıklı ve hijyenik ortamda 2 öğünlük 3 çeşit yemek pişirdiği belirtilen açıklamada, yemeklerin soğumadan ihtiyaç sahibi kişi ve ailelerinin evlerine kadar götürüldüğü aktarıldı.

- "Sosyal belediyeciliğin anlamlı bir uygulaması"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sosyal belediyeciliğin anlamlı bir uygulaması olan aşevinde, ilçede bulunan ihtiyaç sahibi komşularının sıcak yemek ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir." hadisini şiar edinerek komşularını aç ve açıkta bırakmamak için büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Özlü, "Bu hizmetimizi yaparken alan elin de veren elin de birbirini görmemesine özen gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Özlü, ihtiyaç sahibi vatandaşların hayır duaları sayesinde ilçede dayanışma ruhunu daha da güçlendireceklerini ve hep birlikte daha güzel hizmetlere imza atacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA