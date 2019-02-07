Başiskele Belediyesi’nden İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne hava desteği

Başiskele Belediyesi tarafından terörle mücadelenin yanı sıra kaçakçılık, asayiş ve trafik olaylarında da etkin görev üstlenecek olan 2 adet insansız hava aracı Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Başiskele'nin huzur ve güvenliğini sağlayan İlçe Emniyet Müdürlüğüne sorumluluk alanlarında daha etkin ve verimli bir şekilde faaliyet gösterebilmeleri için ileri teknoloji 2 adet insansız hava aracı teslim etti. Hediye edilen insansız hava araçlarının Başiskele'nin coğrafi açıdan geniş olması ve artan nüfus nedeniyle Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün hizmetlerinin havadan etkin ve verimli şekilde yapabilmesini sağlaması hedefleniyor. Halkın yoğun olduğu park, mesire alanı, sahil ve okul çevrelerinde asayiş ve güvenlik uygulamalarında kullanılırken trafik uygulamaları da yapılacak.

İki adet ileri teknoloji droneleri Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'dan teslim alan İlçe Emniyet Müdürü Mücahit Kesgin, Başiskele halkının huzur ve güvenliğinde önemli bir yeri olacak yeni nesil Drone taleplerini yerine getirerek emniyet teşkilatı envanterine kattığı için Başkan Ayaz'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA