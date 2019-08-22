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Basit yaralamadan aranan hükümlü yakalandı

Tekirdağ'da, basit yaralama suçundan aranan bir şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Basit yaralamadan aranan hükümlü yakalandı

Tekirdağ'da, basit yaralama suçundan aranan bir şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Tekirdağ'da, basit yaralama suçundan aranan S.O. isimli şahıs, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yakalandı. Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yanıkağıl Mahallesi'nde yakalanan S.O., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Tekirdağ Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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