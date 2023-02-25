Basit Yusuf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Basit Yusuf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Basit Yusuf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Basit Yusuf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Basit Yusuf 31 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Basit Abiodun Yusuf şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Basit Yusuf Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Henry Adelaja yapmaktadır. Basit Yusuf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına - tarihinde katılmıştır. Basit Yusuf'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Basit Yusuf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Basit Yusuf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Basit Yusuf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Basit Yusuf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Basit Yusuf şuan KF Turbina takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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