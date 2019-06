Basitlik, 'İt' demekten daha çok fena CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Vip krizinde Ordu valisi Seddar Yavuz'a it demesi, ardından it demedim, basitlik dedim diyerek inkar etmesini Ahmet Hakan köşesinde "basitlik it demekten bile daha fena" diyerek eleştirdi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a 'it' demesi tutanak ve görüntülerde sabitken, akılalmaz sözlerle inkar etmesi konuşulmaya devam ediyor. Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, inkar politikası izleyen CHP'nin adayı İmamoğlu'nun düştüğü durumu köşesine taşıdı.

'İt' demekten bile daha fena...'

Günlerdir tartışılıyor CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu Valisi Seddar yavuz'a "itlik yapmıştır" dedimi, demedimi ? CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu'da havalimanında ısrarla VİP'ten geçmek istemiş, ancak kendisi VİP listesinde olmadığı için bu isteğini gerçekleştiremeyince olay çıkarmıştı. CHP Adayı İmamoğlu, Ordu Valisi Seddar Yavuz için "Vali itlik yapmıştır" ifadesini kullanmış ve büyük tepki çekmişti. Her şey ortadayken inkar yolunu seçen İmamoğlu "Vali'nin basitlik yaptığını ifade ettim" diyerek sözlerini inkar etmişti. Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, inkar politikası izleyen CHP'nin adayı İmamoğlu'nun düştüğü durumu köşesine taşıdı. Ahmet Hakan'ın yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde;

‘İT’ DEMEKTEN BİLE DAHA FENASI ŞUNLARDIR - İnkâr yoluna gitmektir.

* - Herkesi aptal yerine koyan açıklamalar yapmaktır. * - "Basit demiştim ama ilk heceyi yuttum" tarzı bir açıklama yapmaya tenezzül etmektir. * - Üç gün sessiz kalıp dördüncü günün şafağında çok komik ve çok tuhaf bir açıklama patlatmaktır. * - "Velev ki it dedim" diye bir cümle kurmaya cesaret edememektir. - Özür dilemeyi kendine yedirememektir. * - Sözünün sorumluluğunu almaya yanaşmamaktır. * - Konunun gereksiz uzamasına sebep olmaktır. * - "Nasıl olsa fanatiklerim var, ne yapsam gidiyor" anlayışına yaslanmaktır.