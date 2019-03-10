TEKİRDAĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm illerin valilerine görev yaptıkları kentlerdeki riskli yapıları tespit etmeleri için genelge gönderdiklerini belirterek, "Yılda 300 bin, 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştürmek istiyoruz." dedi.

Çorlu 15 Temmuz Halk Eğitim Merkezi'nde, eğitimden sağlığa, sanayiden şehirciliğe kadar çok güzel hizmetler yaptıklarını anlatan Kurum, Türkiye'de kentsel dönüşümün önemli bir konu olduğunu, bu konudaki çalışmaları hızlandırdıklarını anlattı.

Türkiye'de bugüne kadar depremlerde 82 bin vatandaşın hayatını yitirdiğini ifade eden Kurum, şunları söyledi:

"En son deprem bile olmadı, Kartal'da bir bina maalesef yıkıldı. O binanın altında tam 21 canımız gitti. Analarımız ağladı, 21 ocağa ateş düştü. 5 gün oradaydık. Başka acılar yaşanmasın, başka ocaklara ateş düşmesin istiyoruz. O yüzden bu kentsel dönüşümü hep birlikte yapmak zorundayız. İşte bu çerçevede 81 il valimize genelge gönderdik ve 'o şehirde ne kadar riskli alan varsa bize tespit edip gösterin' dedik. Yılda 300 bin konut, 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştürmek istiyoruz."

Türkiye'nin geleceği için Cumhur İttifakı'nı kurduklarını aktaran Kurum, "Cumhuriyet Halk Partisi de zillet ve illet ittifakını kurdular, terör örgütünün uzantılarıyla kol kola girdiler." dedi.

Akçay CHP seçim irtibat ofisi açılışında CHP'li bir belediye başkan adayının mikrofonu açık unutarak konuştuğunu dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Yaptıkları miting esnasında mikrofonu açık unuttular ve Kürdistan diyalogları ortaya çıktı. Birisi diyor ki 'bizim oy Kürdistan'a', CHP'li aday da diyor ki 'bize verecekler demektir.' Yani Kürdistan'a gidecek oy onlara gidecekmiş. Sela okuyan hocamızla ilgili de ağza alınmayacak sözler ediyorlar. HDP ile yaptıkları ittifakı, hem de inancımıza olan saygısızlıkları ortaya çıkıyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti budur. Seçimi kazanmak için her kirli ittifakı denediler, şimdi de denemeye devam ediyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar milletimiz Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetine bu ülkeyi vermedi, inşallah 31 Mart'ta da vermeyecektir."

Etkinlikte AK Parti Çorlu Belediye Başkan Adayı Serkan Elçili de projelerini anlattı.

Kaynak: AA