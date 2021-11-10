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  3. Başka Rümeysa'lar ölmesin diye Bakan Fahrettin Koca'dan 81 ildeki hastanelere nöbet sürelerinin azaltılması için talimat!

Başka Rümeysa'lar ölmesin diye Bakan Fahrettin Koca'dan 81 ildeki hastanelere nöbet sürelerinin azaltılması için talimat!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ildeki Eğitim Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastanelerinin başhekimlerine, asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusunda "insani nöbet" mektubu gönderdi.

Başka Rümeysa'lar ölmesin diye Bakan Fahrettin Koca'dan 81 ildeki hastanelere nöbet sürelerinin azaltılması için talimat!

Geçtiğimiz ay Dr. Rümeysa Berin Şen'in, nöbetten evine giderken gerçekleştirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ildeki Eğitim Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastanelerinin başhekimlerine, asistan hekimlerin nöbetlerinin "başka Rümeysalar ölmesin diye" mevzuata göre düzenlenmesi konusunda mektup gönderdi.

Başka Rümeysa'lar ölmesin diye Bakan Fahrettin Koca'dan 81 ildeki hastanelere nöbet sürelerinin azaltılması için talimat!

UZUN VE YIPRATICI SÜRE AZALTILACAK

Bakan Koca, 81 ile gönderdiği mektupta, "Uzun ve yıpratıcı olan çalışma sürelerini azaltmakta, nöbet düzenlemelerini yasal mevzuatımıza uygun ve insani koşullara kavuşturmakta tam bir irade ortaya koymalıyız. Bu konuda sizinle yakın, titiz bir diyalog içinde olacağız. Asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusundaki kararlılığımızın en iyi örneklerinden birini sizin vereceğinize inanıyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

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